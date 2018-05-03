Дошкольник протащил внедорожник на 34 метра ради поездки в США

Пятилетний силач из Киргизии протащил машину на 34 метра и установил рекорд республики.

Наставник богатыря Нурлан Алишеров заявил, что намерен дальше развивать талант подопечного, чтобы после отправить его на выступления в США

«Этот мальчик очень талантливый. Мы готовились полгода к этому дню. Сейчас идут переговоры о том, чтобы он отправился выступать в Америку. Я думаю, что его талант нужно не только развивать, но и показывать», — сообщил Алишеров.

Имя мальчика держат в секрете. В соревнованиях дошкольник принимал участие под псевдонимом Нуркыргыз (Киргизский Луч) и в маске. Так захотели его родители.

Известно, что юный чемпион начал тренироваться в 4 года.