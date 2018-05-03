Кубанские предприятия пищевого машиностроения заинтересованы в участии в мерах государственной поддержки

25 апреля в г. Краснодаре при организационной поддержке Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения состоялось совещание по вопросам развития пищевого машиностроения Юга России

Участники совещания обсудили вопросы производственной деятельности предприятий, расположенных на Юге России, а также их участия в программах государственной поддержки. В 2018 году как минимум 5 машиностроительных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, планируют воспользоваться существующими механизмами субсидирования.

В настоящее время для предприятий, выпускающих оборудование для пищевых и перерабатывающих производств, действует целый комплекс мер государственной поддержки, направленных как на стимулирование внутреннего спроса и развитие экспорта, так и на модернизацию основных фондов и выпуск новых линеек машин.

В прошлом году производители пищевого оборудования получили субсидии на общую сумму в 500 млн рублей в рамках реализуемой Минпромторгом России программы компенсации скидок на пищевое оборудование по постановлению Правительства Российской Федерации № 547.

Также в 2017 году компаниям отрасли были предоставлены субсидии на производство и реализацию пилотных партий оборудования в рамках постановления Правительства РФ № 634, на проведение НИОКР согласно постановлению Правительства РФ № 1312, а также на компенсацию процентов по кредитам при реализации инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства РФ № 3.

Работа по решению текущих и стратегических проблем будет продолжена Минпромторгом России в тесном взаимодействии с региональными органами власти, отраслевыми ассоциациями, союзами и предприятиями с целью дальнейшего успешного развития российского пищевого машиностроения.