Кубанские предприятия пищевого машиностроения заинтересованы в участии в мерах государственной поддержки 

25 апреля в г. Краснодаре при организационной поддержке Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения состоялось совещание по вопросам развития пищевого машиностроения Юга России.
В обсуждении актуальных тем для отрасли приняли участие представители департамента промышленной политики Краснодарского края, департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, регионального Фонда развития промышленности, подразделения Российского экспортного центра, краевой Торгово-промышленной палаты, руководители заводов пищевого машиностроения, а также предприятия пищевой промышленности и общественного питания.
Участники совещания обсудили вопросы производственной деятельности предприятий, расположенных на Юге России, а также их участия в программах государственной поддержки. В 2018 году как минимум 5 машиностроительных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, планируют воспользоваться существующими механизмами субсидирования.
В настоящее время для предприятий, выпускающих оборудование для пищевых и перерабатывающих производств, действует целый комплекс мер государственной поддержки, направленных как на стимулирование внутреннего спроса и развитие экспорта, так и на модернизацию основных фондов и выпуск новых линеек машин.
В прошлом году производители пищевого оборудования получили субсидии на общую сумму в 500 млн рублей в рамках реализуемой Минпромторгом России программы компенсации скидок на пищевое оборудование по постановлению Правительства Российской Федерации № 547.
Также в 2017 году компаниям отрасли были предоставлены субсидии на производство и реализацию пилотных партий оборудования в рамках постановления Правительства РФ № 634, на проведение НИОКР согласно постановлению Правительства РФ № 1312, а также на компенсацию процентов по кредитам при реализации инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства РФ № 3.
Работа по решению текущих и стратегических проблем будет продолжена Минпромторгом России в тесном взаимодействии с региональными органами власти, отраслевыми ассоциациями, союзами и предприятиями с целью дальнейшего успешного развития российского пищевого машиностроения.