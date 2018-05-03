В правительстве Югры объяснили, зачем Комарова пишет письма тюменскому соседу

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, оказать содействие администрации Нефтеюганска в привлечении его к вступлению в переговоры о добровольной передаче проблемного объекта незавершенного строительства иному застройщику для ввода его в эксплуатацию, при необходимости с возможностью организации переговоров посредством видеоконференцсвязи», — говорится в тексте обращения к Якушеву.

В департаменте общественных и внешних связей Югры поясняют, что письмо было подготовлено в рамках перечня поручений, отданных Комаровой по итогам встречи с дольщиками в Нефтеюганске. Письмо было направлено еще 27 апреля.

ООО «Артель», возглавляемое Русланом Юсуповым, обязалось построить к декабрю 2014 года многоквартирный дом в одном из нефтеюганских микрорайонов. В рамках долевого участия в строительства компания собрала с жителей города более 200 млн рублей, однако дом до сих пор не сдан в эксплуатацию.