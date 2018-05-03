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В правительстве Югры объяснили, зачем Комарова пишет письма тюменскому соседу
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В правительстве Югры объяснили, зачем Комарова пишет письма тюменскому соседу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее в Telegram-канале «Доктор Комаровский» было опубликовано отсканированное губернатора ХМАО Натальи Комаровой письмо к главе Тюменской области Владимиру Якушеву. В нем подчеркивается, что, по информации администрации Нефтеюганска и окружной прокуратуры, Юсупов зарегистрирован в Тюмени, где и находится в данный момент.
«Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, оказать содействие администрации Нефтеюганска в привлечении его к вступлению в переговоры о добровольной передаче проблемного объекта незавершенного строительства иному застройщику для ввода его в эксплуатацию, при необходимости с возможностью организации переговоров посредством видеоконференцсвязи», — говорится в тексте обращения к Якушеву.
В департаменте общественных и внешних связей Югры поясняют, что письмо было подготовлено в рамках перечня поручений, отданных Комаровой по итогам встречи с дольщиками в Нефтеюганске. Письмо было направлено еще 27 апреля.
ООО «Артель», возглавляемое Русланом Юсуповым, обязалось построить к декабрю 2014 года многоквартирный дом в одном из нефтеюганских микрорайонов. В рамках долевого участия в строительства компания собрала с жителей города более 200 млн рублей, однако дом до сих пор не сдан в эксплуатацию.
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