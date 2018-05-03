Почти полсотни отремонтированных дворов проверены экспертами после зимы

В областной столице продолжается осмотр дворовых территорий, отремонтированных в 2017 году в рамках проекта «Городская среда». Депутаты «Единой России» вместе со специалистами Департамента городского хозяйства провели сегодня рейд в 12 дворах в Заречье, на ул. Псковской и в районе ул. Конева.

Испытание отрицательными температурами, снегом, льдом, уборочными машинами прошел двор на ул. Псковской, 8а. Дворовую территорию отремонтировали впервые за 27 лет. Вокруг дома — новый асфальт, территория парковки увеличена, а к детскому саду и школе проложена специальная дорожка.

«Работы были проведены качественно, теперь дело за жильцами. Сейчас на территории планируется провести субботник, а также облагородить территорию цветочными клумбами и высадить кустарники», — рассказала депутат ЗСО, фракция «Единая Россия», Елена Бахтенко.

Обновленные дворы на улицах Чернышевского и Красноармейской тоже выдержали испытание морозами. Однако жильцов дома на Чернышевского, 78, беспокоит скопление воды осенью и весной. Этим вопросом предстоит заняться управляющей компании.

А вот во дворе на Красноармейской работы продолжатся и в этом году. Местные жители планируют благоустроить газон во дворе и прилегающую территорию. Привоз земли решит проблему.

Сейчас «зачет» получили уже 47 придомовых территорий, отремонтированных в прошлом году. Этим летом техника придет еще в 60 дворов, которые вошли в план ремонта по проекту «Городская среда» в этом году. Также благоустроят в этом сезоне

и 5 общественных пространств.

Общая сумма, выделенная на эти цели из федерального, областного и городского бюджетов — 250 млн рублей.