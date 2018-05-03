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Платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами автозаводцам пока не нужно, — Панов
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Платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами автозаводцам пока не нужно, — Панов 

Newsroom24 1 час назад
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, об этом глава города Владимир Панов заявил на срочном брифинге, который он провел 3 мая, в четверг.
По его словам, в настоящее время мэрия проводит проверку перерасчета, совершенного ранее
Автозаводской ТЭЦ по отношению к своим клиентам. Как следствие, жителями 420 домов были получены квитанции на оплату коммунальных услуг с гораздо большей суммой, чем обычно.
Как отметил Владимир Панов, причиной произошедшего стал спор между Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей компанией «Наш дом». В ТЭЦ мотивировали повышение тем, что общедомовые счетчики вовремя не прошли поверку, после чего их показания перестали учитывать. Вследствие этого и был произведен перерасчет. В мэрии настаивают, что этот промежуток времени пришелся на лето, и услуг теплоснабжения жители не получали.
«Все надзорные органы сейчас занимаются этим вопросом, осуществляют проверочные мероприятия. Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — подчеркнул Панов.
Участники брифинга попросили нижегородцев, которые уже заплатили по квитанциям, не волноваться: скорее всего, будет сделан перерасчет. «Я довела ситуацию до московского руководства компании», — отметила депутат Госдумы РФ от Автозаводского округа Наталья Назарова.
По словам Владимира Панова, полный анализ ситуации будет закончен 8 мая, и жителям сообщат о результатах.
Ранее сообщалось, что Панов призвал нижегородцев не доплачивать за Автозаводской ТЭЦ,
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