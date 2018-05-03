Платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами автозаводцам пока не нужно, — Панов

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, об этом глава города Владимир Панов заявил на срочном брифинге, который он провел 3 мая, в четверг.

По его словам, в настоящее время мэрия проводит проверку перерасчета, совершенного ранее

Автозаводской ТЭЦ по отношению к своим клиентам. Как следствие, жителями 420 домов были получены квитанции на оплату коммунальных услуг с гораздо большей суммой, чем обычно.

Как отметил Владимир Панов , причиной произошедшего стал спор между Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей компанией «Наш дом». В ТЭЦ мотивировали повышение тем, что общедомовые счетчики вовремя не прошли поверку, после чего их показания перестали учитывать. Вследствие этого и был произведен перерасчет. В мэрии настаивают, что этот промежуток времени пришелся на лето, и услуг теплоснабжения жители не получали.

«Все надзорные органы сейчас занимаются этим вопросом, осуществляют проверочные мероприятия. Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — подчеркнул Панов.

Участники брифинга попросили нижегородцев, которые уже заплатили по квитанциям, не волноваться: скорее всего, будет сделан перерасчет. «Я довела ситуацию до московского руководства компании», — отметила депутат Госдумы РФ от Автозаводского округа Наталья Назарова

По словам Владимира Панова, полный анализ ситуации будет закончен 8 мая, и жителям сообщат о результатах.

Ранее сообщалось, что Панов призвал нижегородцев не доплачивать за Автозаводской ТЭЦ,