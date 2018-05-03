Нижегородцев пригласили поучаствовать в велопробеге на электричке

Цель нынешнего мероприятия — село Юрино, бывшее родовое имение князей Пожарских. Участникам предлагают осмотреть памятник русского деревянного зодчества — церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Казанская икона Божией Матери является покровительницей ополчения Минина и Пожарского . Церковь была построена в XVII веке князем Дмитрием Михайловичем Пожарским в память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 года.

Участники велопробега соберутся в Нижнем Новгороде на станции Варя, сядут в электропоезд, доедут до станции Правдинск, далее на велосипедах поедут до села Юрино. По возвращении в Правдинск велосипедисты на электропоезде вернутся на станцию Варя в Нижний Новгород. Электропоезда будут арендованы специально для участников велопробега. Пробег на велосипедах туда и обратно составит 60 км.

Организаторы — благотворительный фонд «Нижегородский кремль» — предупреждают, что количество мест в электричках ограничено. Поэтому вводится квота для участия в велопробеге: для физических лиц — 400 мест, для корпоративных команд организаций и предприятий — 200 мест. Велосипедисты, планирующие начать и завершить велопробег на ст. Правдинск, регистрируются вне квоты в специальном звене «Балахна».

Участники велопробега должны пройти электронную регистрацию и оплатить организационный взнос в размере 700 рублей. 10% этих денег (за вычетом налоговых платежей) пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля, сообщают организаторы.

В прошлом году организационный взнос вырос с 400 рублей сразу до 750 — для тех, кто регистрировался в конце апреля. Те, кто прошел процедуру в мае, должны были заплатить уже 900 рублей. Это вызвало возмущение нижегородцев. Ряды официального велопробега похудели в два раза. Недовольные организовали альтернативный велопробег и проехали тот же путь бесплатно.