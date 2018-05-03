Ещё
Нижегородцев пригласили поучаствовать в велопробеге на электричке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородцев пригласили поучаствовать в велопробеге на электричке 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Цель нынешнего мероприятия — село Юрино, бывшее родовое имение князей Пожарских. Участникам предлагают осмотреть памятник русского деревянного зодчества — церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Казанская икона Божией Матери является покровительницей ополчения Минина и Пожарского. Церковь была построена в XVII веке князем Дмитрием Михайловичем Пожарским в память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 года.
Участники велопробега соберутся в Нижнем Новгороде на станции Варя, сядут в электропоезд, доедут до станции Правдинск, далее на велосипедах поедут до села Юрино. По возвращении в Правдинск велосипедисты на электропоезде вернутся на станцию Варя в Нижний Новгород. Электропоезда будут арендованы специально для участников велопробега. Пробег на велосипедах туда и обратно составит 60 км.
Организаторы — благотворительный фонд «Нижегородский кремль» — предупреждают, что количество мест в электричках ограничено. Поэтому вводится квота для участия в велопробеге: для физических лиц — 400 мест, для корпоративных команд организаций и предприятий — 200 мест. Велосипедисты, планирующие начать и завершить велопробег на ст. Правдинск, регистрируются вне квоты в специальном звене «Балахна».
Участники велопробега должны пройти электронную регистрацию и оплатить организационный взнос в размере 700 рублей. 10% этих денег (за вычетом налоговых платежей) пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля, сообщают организаторы.
В прошлом году организационный взнос вырос с 400 рублей сразу до 750 — для тех, кто регистрировался в конце апреля. Те, кто прошел процедуру в мае, должны были заплатить уже 900 рублей. Это вызвало возмущение нижегородцев. Ряды официального велопробега похудели в два раза. Недовольные организовали альтернативный велопробег и проехали тот же путь бесплатно.
nn.ru: последние новости
«Машина превращается в катер». Нижний Новгород пережил первую грозу Главной в Нижнем Новгороде по трамваям и троллейбусам назначили женщину «Давайте прикинемся ЛДПР» — участников «Монстрации» не пустили на нижегородское празднество 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки393
Windows сломал компьютеры по всему миру70
Популярный российский блогер найден мертвым132
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня18
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе146
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Другое
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение