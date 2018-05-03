Камень за 800 долларов: житель Реутова стал охотником за метеоритами

Житель Реутова открыл для себя космос под ногами, и после этого деньги на него буквально падают с неба. Некогда астроном-любитель стал профессиональным охотником за метеоритами. В поисках небесных камней энтузиаст объездил полмира.

Самая что ни на есть твердая валюта во Вселенной выглядит именно так — закопченный, обугленный до черноты булыжник размером с кулак. 800 граммов, упавших с неба, алхимия земного рынка превращает в деньги. Тимур Клячко говорит, что эти камни можно продать за 800 долларов, если повезет.

Жонглируя в каком-то смысле драгоценными камнями на кухоньке в два на три метра, Тимур Клячко совсем не похож на дилера космических артефактов. Сам он называет себя то энтузиастом, то охотником за метеоритами.

Кто хочет зарабатывать на метеоритах, ищет гигантские куски старых падений, а не тратит 150–200 тысяч, чтобы поехать на другой конец света. Совершенно без гарантии, что их вернешь

— Тимур Клячко.

Пустыня Атакама, Северное Чили — самое сухое место на земле и одно из самых богатых на метеориты. Среди белого безмолвия можно найти черные камни, в среднем один на гектар. В последней экспедиции Тимур нашел там несколько сотен. На онлайн-аукционе

некоторые можно продать за 200–300 долларов. Встречаются там, правда, и космические тяжеловесы. Как, например, 10 килограммовый Гибеон из Намибии

Это только кажется, что у Тимура космос под ногами, а деньги прямо с неба падают. Зарабатывает в основном руками. Вместо верстака — станок для заточки ножей, Клячко использует его для шлифовки и полировки метеоритов, точнее шлифов — тонких пластин, которые пользуются спросом у коллекционеров, их покупают зарубежные лаборатории. Процесс кропотливый и трудоемкий. На партию в 25 экземпляров уходит месяц.

На новую экспедицию этим не накопишь, приходиться

что-то действительно продавать — 1–2 камня достаточно крупных

— Тимур Клячко.

За те шесть лет, что Тимур колесит по миру в поисках метеоритов, их вселенский магнетизм как будто усилился. Метеоритика — теперь популярная наука. Рынок стал шире, конкуренция возросла. Десятки тысяч людей по всему миру ежедневно уходят на поиски небесных камней. Некоторым удается неплохо заработать.

Если верить российским академикам, ежедневно на землю падает 5–6 тонн метеоритов. Встречаются среди них и по-настоящему