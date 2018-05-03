Сергей Морозов рассказал, как привлечь в регион японский бизнес

Это, помимо прочего, наличие понятной «точки входа», то есть ведомства, уполномоченного вести переговоры от имени региона и располагающего штатом компетентных сотрудников, не только владеющих иностранными языками, но и хорошо ориентирующихся в вопросах иностранной юриспруденции.

По словам губернатора, в Ульяновской области такое ведомство есть. Это «Корпорация развития Ульяновской области», благодаря которой регион не раз признавался одной из наиболее привлекательных для иностранных инвесторов территорий России