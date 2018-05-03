Сергей Морозов рассказал, как привлечь в регион японский бизнес 

27 апреля в Москве состоялся российско-японский форум «Точки соприкосновения», организованный "Российской газетой" и японским изданием «Майнити Симбун». В мероприятиях форума приняла участие делегация Ульяновской области во главе с губернатором Сергеем Морозовым. Он рассказал «РГ» об истории взаимоотношений субъекта со страной восходящего Солнца, перечислив условия, которые необходимо выполнить региону, чтобы быть привлекательным для японских инвесторов.
Это, помимо прочего, наличие понятной «точки входа», то есть ведомства, уполномоченного вести переговоры от имени региона и располагающего штатом компетентных сотрудников, не только владеющих иностранными языками, но и хорошо ориентирующихся в вопросах иностранной юриспруденции.
По словам губернатора, в Ульяновской области такое ведомство есть. Это «Корпорация развития Ульяновской области», благодаря которой регион не раз признавался одной из наиболее привлекательных для иностранных инвесторов территорий России.
Также в ходе беседы Морозов перечислил основные направления взаимодействия Ульяновской области и Японии. Это производство автомобилей, станков и автокомпонентов, атомные технологии в медицине, зеленая энергетика и смарт-технологии.