Чем занималось общество «радиохулиганов» в 1970-е годы в СССР

В современном мире, если человек хочет о чем-либо сообщить всему свету, он выходит в Интернет и оставляет необходимую информацию в социальных сетях. Во второй половине XX века мировой паутины не существовало. В те годы «выйти в эфир» можно было, лишь организовав несанкционированную радиопередачу с самодельной радиостанции. В СССР подобные общества «радиохулиганов» строго преследовались по закону.

Немецкая пропаганда

Сегодня бытует мнение, что информационные войны — явление XXI века. Это не так. Еще перед Второй мировой войной большинство технически развитых стран мира нелегально организовывали радиовещание на территорию потенциального противника. Радио Италии работало на 20 языках, Советский Союз вещал на 17 языках, а фашистская Германия заявляла о себе на 31 языке. При этом если вещание на Европу имело смысл, то в СССР затея немцев создать подрывные радиостанции («За Русь!», «Союз русских националистов» и «Старая гвардия») полностью провалилось. Оказалось, что у основной части населения страны не было радиоприемников, на которых можно было слушать средние и короткие волны. Граждане Советского Союза в своей массе слушали исключительно государственные радиостанции, чьи репродукторы имелись практически в каждой квартире. Радиоприемниками же, которые можно было настроить на короткие и средние волны, обладала лишь небольшая прослойка населения, из обеспеченных. Все изменилось в середине 1960-х годов, когда в стране, с одной стороны, бурными темпами стали развиваться наука и техника, включая радиодело, а с другой — появились первые диссиденты из среды технической интеллигенции.

Хулиганство или диверсия?

Именно в середине 1960-х годов в Советском Союзе в большом количестве стали появляться самодельные радиостанции, вещающие на средних и коротких волнах. Проблем с их изготовлением практически не существовало. В стране процветали магазины для радиолюбителей, а в каждом районном Доме пионеров работали кружки радиодела. Их выпускники массово собирали домашние радиостанции, с помощью которых одни слушали «чужие» голоса, а другие сами выходили в эфир.

Мириться с данным явлением власти не могли. С 1963 года Президиумы Верховных Советов республик СССР практически под копирку стали штамповать указы «Об ответственности за незаконное изготовление и использование радиопередающих устройств». Однако радиолюбителей было уже не остановить. В начале 1970-х годов в стране насчитывалось несколько десятков тысяч кустарным образом собранных радиостанций. Началось массовое вещание на города Советского Союза. В основном радиопередачи велись на средней волне около 200 метров. Причем радиоэфир наполняла информация, которую власти страны предпочитали не афишировать: транслировались песни запрещенных в стране певцов и западных музыкальных коллективов, читалась диссидентская литература, сообщалась информация о коррупции, промышленных авариях и стихийных бедствиях. Фактически в период 1960-х — 1970-х годов подпольные радиостанции играли в стране роль современных оппозиционных СМИ.

«Шарманка» для радиолюбителей

Радиолюбители называли самодельные радиостанции «шарманками». При этом собрать простейшую шарманку были способны даже школьники старших классов. Ее схему можно было узнать в кружке радиолюбителя, взять из журнала с аналогичным названием или просто попросить у друзей во дворе. Необходимые детали приобретались в специализированных магазинах. Сложнее всего было с микрофоном. Его делали из телефонной трубки, которую разрезали пополам. Радиолюбители с деньгами покупали магнитофоны, к которым в комплекте прилагался небольшой микрофон. Как правило, вся радиостанция умещалась на обычном письменном столе. Задача состояла только в том, чтобы не попасться в руки милиции, которая в те годы с подобными радиохулиганами не церемонилась.

«Откройте, милиция»

Поскольку в СССР все СМИ находились под контролем государства, на борьбу с подпольными радиостанциями и радиохулиганами были брошены все силы. Практически никто из радиолюбителей, несанкционированно вещавших из своих квартир, в итоге не избежал наказания. Дело в том, что выход радиохулигана в эфир всегда сопровождался серьезными помехами в телевизионной трансляции в соседних квартирах. Не удивительно, что соседи поголовно сдавали подобных радиолюбителей органам правопорядка. Однако властям этого показалось мало и на улицы городов вышли специальные радиопеленгаторы, размещавшиеся в неприметных уазиках. Обнаружение несанкционированной радиоточки не представляло для них большой сложности. Оказавшись в квартире злоумышленника, милиция фиксировала факт наличия подпольной радиостанции. Вся аппаратура тут же изымалась, а радиолюбитель шел под суд. За первый нелегальный выход в эфир полагался штраф от 10 до 50 рублей. Повторное нарушение закона каралось строже — от 50 до 150 рублей (месячная заработная плата инженера). В том случае если радиохулигана неоднократно ловили на данной нелегальной деятельности, он отправлялся в тюрьму на год. При этом в журнале «Радиолюбитель» регулярно публиковались отчеты о судах над радиохулиганами, как говорится, чтобы другим неповадно было.