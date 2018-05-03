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Отечественные предприятия приборостроения представят свои новейшие разработки в Москве
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Отечественные предприятия приборостроения представят свои новейшие разработки в Москве 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В период с 15 по 17 мая 2018 года на ВДНХ (павильон №75) состоится 14-й Московский международный форум и выставка «Точные измерения — основа качества и безопасности». Мероприятия проводятся ежегодно и приурочены ко Всемирному Дню метрологии — 20 мая.
На площадке будут представлены новейшие разработки в области приборостроения от российских и зарубежных производителей. Совместное проведение выставок по смежным темам в области измерительной и испытательной техники позволяет посетителям получить уникальную возможность оперативного поиска решений по всему комплексу вопросов, связанных с модернизацией собственной приборной базы, оснащением самыми современными, точными и информативными измерительными технологиями, и оборудованием.
Выставочные разделы объединены в единую профессиональную деловую программу Всероссийского съезда метрологов и приборостроителей, в программе которого такие темы, как мероприятия по реализации Стратегии обеспечения единства измерений до 2025 года; цифровая трансформация и проблемы метрологии цифровой экономики; научное приборостроение и роль импортозамещения в создании новой техники; фундаментальные исследования и совершенствование эталонной базы страны; нормативно-правовая и нормативно-методическая база обеспечения единства измерений и совершенствования российской системы измерений; порядок организации и проведения сертификации изделий (в том числе фасованных товаров в упаковке любого типа) с целью защиты прав потребителей и повышения качества жизни; особенности импорта и экспорта измерительной техники при освоении внешних рынков и меры государственной поддержки экспортоориентированных предприятий.
В рамках форума также состоится конкурс «За единство измерений», который проводится на базе испытательного центра ФБУ «Ростест-Москва» с присуждением Знаков Качества средствам измерений, Золотых и Платиновых медалей выставки. Его основная цель — аттестация приборов и оборудования, относящихся к различным средствам измерений, диагностики, испытаний и аналитики, на соответствие высоким метрологическим характеристикам и качеству, а также награждение наиболее актуальных выставочных экспозиций и активных участников съезда метрологов и приборостроителей.
Посещение выставки и съезда — бесплатно (без пакета участника), в том числе при отсутствии пригласительного билета. Необходима регистрация при входе в павильон или на сайте форума. Регистрация на сайте форума поможет вам сэкономить время и заранее получить необходимое количество пригласительных билетов.
Справочно
Организатором выставки и форума являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Форум проводится при содействии Аппарата Правительства Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Стратегическая задача форума и выставки — создание международной коммуникационной платформы и содействие кооперации в Российской системе измерений с целью удовлетворения потребностей страны и общества в высокоточных измерениях. Результаты мероприятия должны выражаться в консолидации усилий власти, науки и бизнеса для развития отечественного приборостроения, в повышении эффективности Российской системы измерений, в совершенствовании нормативной базы метрологии и приборостроения с учетом современных международных тенденций для формирования финансовых механизмов поддержки инноваций и их продвижения.
Тема Всемирного Дня метрологии 2018 года — «Постоянная эволюция Международной системы единиц». В ноябре 2018 года 26-я Генеральная конференция по мерам и весам должна принять решение по одному из важнейших изменений Международной системы единиц (SI) с момента ее создания — о переформулировке определений основных единиц SI c использованием фиксированных значений естественных эталонов — фундаментальных физических констант.
Контактная информация:
телефон: +7 (495) 937-40-23;
адрес электронной почты: metrol@expoprom.ru;
официальный сайт: www.metrol.expoprom.ru
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