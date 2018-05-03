Самолеты ВВС США подверглись воздействию китайских лазеров

Летчики американских военных самолетов с авиабазы в Джибути в Африке подвергались воздействию лазеров, якобы направленных на них с расположенной неподалеку китайской военной базы.

По данным издания Stars and Stripes, в результате инцидента несколько американских пилотов получили травмы. В частности, пострадали органы зрения летчиков, управлявших самолетом C-130. Американское командование обратилось к своим пилотам с требованием проявлять бдительность и осторожность во время полетов вблизи китайской военной базы.

Госдепартамент США заявил официальный протест Пекину и потребовал прекратить использование лазеров в отношении американских самолетов. Вашингтон опасается, что это может привести к авариям.

Напомним, что Китай открыл свою базу в Джибути летом прошлого года. Она стала первым военным объектом КНР за рубежом. Вашингтон крайне обеспокоен усилением китайского присутствия в Африке. Между тем Пекин утверждает, что будет использовать базу исключительно для охраны судов, борьбы с пиратами, а также для спасательных операций в Аденском заливе и у побережья Сомали

На территории Джибути с 2001 года действует американская база Кэмп-Лемоньер. Там проходят службу порядка четырех тысяч военных армии США . Некоторые эксперты полагают, что причиной вмешательства китайских военных в деятельность американских летчиков могла стать близость расположения военных объектов США и КНР в Джибути. Они находятся на расстоянии нескольких миль друг от друга. Если отсутствует канал общения между военными, возникновение подобных инцидентов вполне вероятно.