Ещё
В Костроме ограбили ювелирный магазин «Аметист»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Костроме ограбили ювелирный магазин «Аметист» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Воры точно знали, чего хотят — их целью стала витрина с эксклюзивными авторскими украшениями и брендированными часами, сообщает ГТРК «Кострома».
В помещение воры проникли ночью. Магазин потерял более 8 миллионов рублей. Сейчас разворованный отдел закрыт, там работают спе­ци­алис­ты стра­ховой ор­га­низа­ции. А поиском воров занялись полицейские.
Ус­та­нов­ле­но, что по­меще­ния ма­гази­на бы­ли обо­рудо­ваны ох­ранно-по­жар­ной сиг­на­лиза­ци­ей и сис­те­мой ви­де­онаб­лю­дения. Спо­соб, с по­мощью ко­торо­го зло­умыш­ленни­ки про­ник­ли внутрь, бу­дет ус­та­нов­лен в хо­де рас­сле­дова­ния, — рассказал врио на­чаль­ни­ка О­ИиОС УМВД Рос­сии по Кос­тромской об­ласти Ро­ман ВАРЕНЦОВ.
Ра­бот­ни­ки ма­гази­на говорят, что сиг­на­лиза­ция сра­бота­ла, сот­рудни­ки ох­ранной фир­мы при­еха­ли, но воры к тому моменту уже скрылись. По фак­ту кра­жи воз­бужде­но уго­лов­ное де­ло. Свидетелей преступления просят позвонить по телефонам: 397-669 или 02.
k1news.ru: последние новости
Юного спасателя из Костромы признали «Будущим России» Почему потомок основателя Одессы переехал в Кострому? В районе Ипатьевского монастыря в Костроме выросла безобразная свалка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем96
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море251
«За что они боролись, на то и напоролись»75
Москвич посадил во дворе розы и пожалел206
Москву ждет «второе пришествие»35
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение