В Костроме ограбили ювелирный магазин «Аметист» 

Воры точно знали, чего хотят — их целью стала витрина с эксклюзивными авторскими украшениями и брендированными часами, сообщает ГТРК «Кострома».
В помещение воры проникли ночью. Магазин потерял более 8 миллионов рублей. Сейчас разворованный отдел закрыт, там работают специалисты страховой организации. А поиском воров занялись полицейские.
Установлено, что помещения магазина были оборудованы охранно-пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Способ, с помощью которого злоумышленники проникли внутрь, будет установлен в ходе расследования, — рассказал врио начальника ОИиОС УМВД России по Костромской области Роман ВАРЕНЦОВ.
Работники магазина говорят, что сигнализация сработала, сотрудники охранной фирмы приехали, но воры к тому моменту уже скрылись. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Свидетелей преступления просят позвонить по телефонам: 397-669 или 02.