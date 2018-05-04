В Костроме ограбили ювелирный магазин «Аметист»

Воры точно знали, чего хотят — их целью стала витрина с эксклюзивными авторскими украшениями и брендированными часами, сообщает ГТРК «Кострома».

В помещение воры проникли ночью. Магазин потерял более 8 миллионов рублей. Сейчас разворованный отдел закрыт, там работают спе­ци­алис­ты стра­ховой ор­га­низа­ции. А поиском воров занялись полицейские.

Ра­бот­ни­ки ма­гази­на говорят, что сиг­на­лиза­ция сра­бота­ла, сот­рудни­ки ох­ранной фир­мы при­еха­ли, но воры к тому моменту уже скрылись. По фак­ту кра­жи воз­бужде­но уго­лов­ное де­ло. Свидетелей преступления просят позвонить по телефонам: 397-669 или 02.