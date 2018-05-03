Букмекеров внесут в «черный список»

С 27 мая ограничиваются денежные переводы от игроков нелегальным букмекерам. Перевести деньги нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков. В законе прописано, что каждый оператор платежной системы (а всего их, включая известные Visa , MasterCard, Western Union, — 43 наименования по данным реестра ЦБ ) должен установить на такие операции спецкод, который укажет, что получатели перевода нелегально проводят азартные игры.

В Едином реестре запрещенных сайтов по линии азартных игр уже значится более 22 тысяч страниц

Запрет на переводы не затронет лицензированных российских букмекеров, которым разрешено принимать ставки на спорт в Интернете, а также компании, участвующие в организации государственных или международных лотерей.

Компании же, которые действуют вне закона, попадут в специальные «черные списки», которые будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Их будут регулярно обновлять, публиковать и доводить до сведения банков и всех платежных агентов. А те должны отказывать игрокам в переводе денег в адрес тех, кто из «черных списков».

Закон определяет основания и порядок включения и исключения из такого перечня. Основанием является решение органа исполнительной власти, осуществляющего надзор за проведением лотерей (его еще предстоит назначить постановлением правительства). О принятом решении включенного в перечень уведомляют в течение пяти рабочих дней. Исключение из перечня происходит по решению органа власти либо суда.

Предполагается, что внесение в реестр нелегальных букмекеров приведет к тому, что операторы перестанут обслуживать все их платежи, объясняет член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго

"Но на практике это все будет не так просто — нелегальные букмекеры, скорее всего, найдут способы обойти законодательство, — уверен эксперт. — Это доказывает опыт блокировки ресурсов, доступ к которым запрещен в соответствии с российскими законами. Один из вариантов — появятся сайты-посредники, не внесенные в реестр, и через них будут идти платежи".

Но это не последний шаг в борьбе с нелегальными букмекерами, продолжает Евгений Корчаго. «Сложности в работе нелегальных букмекеров, конечно, будут, — поясняет собеседник „РГ“. — Банки вряд ли захотят рисковать и выполнять переводы игроков, поэтому будут исполнять новые требования. У игроков будут трудности при выводе средств с этих сайтов». Эксперт не исключает, что некоторые нюансы еще надо предусмотреть.

3 миллиарда долларов cоставляет теневой оборот рынка онлайн-казино в России

Сейчас же речь идет о двух документах, вступающих в силу в конце мая: поправках в законы о лотереях и о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.