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Букмекеров внесут в «черный список»
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Букмекеров внесут в «черный список» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С 27 мая ограничиваются денежные переводы от игроков нелегальным букмекерам. Перевести деньги нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков. В законе прописано, что каждый оператор платежной системы (а всего их, включая известные Visa, MasterCard, Western Union, — 43 наименования по данным реестра ЦБ) должен установить на такие операции спецкод, который укажет, что получатели перевода нелегально проводят азартные игры.
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Запрет на переводы не затронет лицензированных российских букмекеров, которым разрешено принимать ставки на спорт в Интернете, а также компании, участвующие в организации государственных или международных лотерей.
Компании же, которые действуют вне закона, попадут в специальные «черные списки», которые будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Их будут регулярно обновлять, публиковать и доводить до сведения банков и всех платежных агентов. А те должны отказывать игрокам в переводе денег в адрес тех, кто из «черных списков».
Закон определяет основания и порядок включения и исключения из такого перечня. Основанием является решение органа исполнительной власти, осуществляющего надзор за проведением лотерей (его еще предстоит назначить постановлением правительства). О принятом решении включенного в перечень уведомляют в течение пяти рабочих дней. Исключение из перечня происходит по решению органа власти либо суда.
Предполагается, что внесение в реестр нелегальных букмекеров приведет к тому, что операторы перестанут обслуживать все их платежи, объясняет член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго.
"Но на практике это все будет не так просто — нелегальные букмекеры, скорее всего, найдут способы обойти законодательство, — уверен эксперт. — Это доказывает опыт блокировки ресурсов, доступ к которым запрещен в соответствии с российскими законами. Один из вариантов — появятся сайты-посредники, не внесенные в реестр, и через них будут идти платежи".
Но это не последний шаг в борьбе с нелегальными букмекерами, продолжает Евгений Корчаго. «Сложности в работе нелегальных букмекеров, конечно, будут, — поясняет собеседник „РГ“. — Банки вряд ли захотят рисковать и выполнять переводы игроков, поэтому будут исполнять новые требования. У игроков будут трудности при выводе средств с этих сайтов». Эксперт не исключает, что некоторые нюансы еще надо предусмотреть.
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Сейчас же речь идет о двух документах, вступающих в силу в конце мая: поправках в законы о лотереях и о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
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