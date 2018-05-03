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Минэнерго: увеличить локализацию производства турбин в РФ проще, чем разработать свои
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Минэнерго: увеличить локализацию производства турбин в РФ проще, чем разработать свои 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Довести локализацию в России производства газовых турбин большой мощности до 100% проще, чем разрабатывать собственную технологию. Об этом заявил замминистра энергетики Андрей Черезов, передаёт ТАСС.
«В зависимости от количества объемов, может быть проще локализовать — взять и сделать локализацию турбин. До 100% довести локализацию, например, чем выпускать пытаться новую еще турбину самим. Это просто по деньгам очень огромные деньги, чтобы разрабатывать турбину», — указал Черезов.
Он полагает, что Россия все равно будет отставать в разработке собственных турбин, поскольку не будет успевать за ежегодными улучшениями характеристик.
Черезов также отметил, что в рамках разрабатываемой правительством новой программы модернизации энергомощностей спрос на турбины большой мощности не будет высоким.
«Это не такой большой объем турбин. Поэтому я считаю, проще всего провести локализацию, и все», — сказал он.
Отвечая на вопрос, будут ли после неудачной попытки тестовых испытаний Роснано и Ростех продолжать испытания и в рамках создания турбины мощностью до 120 МВт (ГТД 110М), замминистра сказал: «Надо посмотреть, что завод сейчас после последней аварии даст заключение. После этого мы будем уже принимать какие-то решения».
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