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Контрсанкции — зачем отрубать руку самому себе
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Контрсанкции — зачем отрубать руку самому себе 

Ридус 1 час назад
Сегодня в СМИ активно обсуждают готовность Совета Федерации поддержать уголовную ответственность для российских компаний, которые «исполняют санкции США».
Что может стать следствием такого закона? Разорение отечественных банков, потом операторов сотовой связи, крупных компаний, ну и среднего и мелкого бизнеса (о котором традиционно и не вспомнят).
Сто раз обсуждалось, какой удар по отечественной экономике будет нанесен, если она потеряет возможность проводить верифицированные банковские операции и столкнётся с полным коллапсом внешнеэкономической деятельности. Даже не хочу повторяться.
Будет ли от этого лучше Крыму? Конечно, нет. Он является составной частью экономики России, и если она будет парализована, полуостров только проиграет.
Учитывая всю сложность и тонкость ситуации с Крымом, вместо того, чтобы играть на разнице в интересах стран ЕС, пользоваться ситуацией, когда многие там готовы «приподзакрыть» глаза на санкции США, мы решили отрубить себе одну руку — чтобы патриотично подбодрить другую. Публичная политика во всем мире предполагает громкие заявления, яркие эмоции, популизм и самопиар. Это нормально. Но у всего же есть рамки, нельзя во имя незначительных и сиюминутных политических бонусов ставить под весьма вероятный удар всю экономику России.
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