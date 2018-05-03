Контрсанкции — зачем отрубать руку самому себе

Сегодня в СМИ активно обсуждают готовность Совета Федерации поддержать уголовную ответственность для российских компаний, которые «исполняют санкции США ».

Что может стать следствием такого закона? Разорение отечественных банков, потом операторов сотовой связи, крупных компаний, ну и среднего и мелкого бизнеса (о котором традиционно и не вспомнят).

Сто раз обсуждалось, какой удар по отечественной экономике будет нанесен, если она потеряет возможность проводить верифицированные банковские операции и столкнётся с полным коллапсом внешнеэкономической деятельности. Даже не хочу повторяться.

Будет ли от этого лучше Крыму ? Конечно, нет. Он является составной частью экономики России , и если она будет парализована, полуостров только проиграет.