Массовое озеленение улиц проходит в Бирюлеве Западном

Высадка деревьев в рамках акция «Миллион деревьев» прошла в Бирюлево Западном в четверг, 3 мая.

Дуб красный, ель обыкновенная, лиственница, сирень, барбарис, рябина, сосна, черемуха, вишня — это еще далеко не полный список саженцев, которые появились на территории района. Высадка деревьев проходила по адресам: Востряковский проезд, дома №9, №23 и №5, Харьковский проезд и дома №11, №4 и №9, Булатниковский проезд, дома №2 и №14, а также на улице Медынской, дом №5.

Акция «Миллион деревьев» проходит по всей столице. Всего за месяц озеленения планируют высадить четыре с половиной тысячи деревьев и сто восемьдесят две тысячи кустарников. Адреса, по которым будут высаживать растения, можно посмотреть в спецпроекте mos.ru

В Бирюлеве Западном планируют высадить иву, боярышник, сосну и серень по Востряковскому проезду, дом №1, корпус 2. Озеленение пройдет 12 мая. А первые посадки прошли на территории района еще в четверг, 28 апреля.