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Массовое озеленение улиц проходит в Бирюлеве Западном
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Массовое озеленение улиц проходит в Бирюлеве Западном 

Управа района Бирюлево Западное 51 минуту назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Высадка деревьев в рамках акция «Миллион деревьев» прошла в Бирюлево Западном в четверг, 3 мая.
Дуб красный, ель обыкновенная, лиственница, сирень, барбарис, рябина, сосна, черемуха, вишня — это еще далеко не полный список саженцев, которые появились на территории района. Высадка деревьев проходила по адресам: Востряковский проезд, дома №9, №23 и №5, Харьковский проезд и дома №11, №4 и №9, Булатниковский проезд, дома №2 и №14, а также на улице Медынской, дом №5.
Акция «Миллион деревьев» проходит по всей столице. Всего за месяц озеленения планируют высадить четыре с половиной тысячи деревьев и сто восемьдесят две тысячи кустарников. Адреса, по которым будут высаживать растения, можно посмотреть в спецпроекте mos.ru.
В Бирюлеве Западном планируют высадить иву, боярышник, сосну и серень по Востряковскому проезду, дом №1, корпус 2. Озеленение пройдет 12 мая. А первые посадки прошли на территории района еще в четверг, 28 апреля.
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