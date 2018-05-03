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Всерьез и надолго: Россия создаст из контрсанкций эффективную систему
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Всерьез и надолго: Россия создаст из контрсанкций эффективную систему 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Подготовка Государственной думой РФ федерального закона о контрсанкциях свидетельствует о том, что в российском политическом истеблишменте пришли к консенсусу, что двусторонний санкционный режим будет продолжать существовать на протяжении длительного времени — считает доцент кафедры национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов.
В России подготовили ответ на американский закон CAATSA
Напомним, что комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам одобрил и рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях, который должен отрегулировать в России тот пакет мер, который были введен правительством РФ в ответ на санкции, примененные против нашей страны американцами и их западными партнерами.
До этого данный законопроект получил одобрение со стороны комитетов Совета Федерации по обороне и конституционному законодательству. Впрочем, существует и критика этого закона со стороны комитета Совета Федерации по здравоохранению, которая заключается в ряде положений предложенного законопроекта по ограничениям на ввоз лекарственных средств.
Все это говорит о том, что в России готовится к практическому применению законопроект, который должен будет синхронизировать порядок применения российских контрсанкций по примеру американского закона CAATSA.
Дело в том, что в США порядок введения санкционных мер в отношении России и ряда других стран регулируется не отдельными законами, а структурным нормативным актом, который на практике унифицирует порядок действия подобных ограничений.
Россия просто защищает свои национальные интересы
Доцент кафедры национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что принятие данного законопроекта в России будет носить не структурный, а политический характер.
«Все это свидетельствует о том, что наши законодатели прекрасно видят, что западные санкции в отношении России введены надолго и что нам придется жить и развиваться в этих условиях. Эти положения, собственно, и подтверждает данный закон. Все это показывает, что надежд на смягчение или отмену санкций в России больше ни у кого не осталось», — констатирует Грибов.
Здесь нужно понимать, что Россия выступает против любых международных экономических ограничений, поэтому инициатива, направленная на введение таких мер, принадлежит Западу, и мы здесь просто защищаем свои национальные интересы.
«Соответственно, мы признаем этим законом, что санкции — это надолго. Кроме того, нельзя забывать про то, что именно в мае будет решаться вопрос по поводу ответных мер на новые экономические санкции со стороны США», — резюмирует Грибов.
Главный вопрос в том, какими будут новые контрсанкции России
Как замечает эксперт, данный законопроект можно рассматривать в качестве подготовительной работы к новому этапу российских контрсанкций, которые мы можем ввести на последние ограничения со стороны США на работу российских компаний.
«Поэтому контрсанкции в России приобретают характер не столько ответных мероприятий, но и системной работы, что очень важно, учитывая то обстоятельство, что подобный характер «сотрудничества», судя по всему, будет доминировать в отношениях России и государств коллективного Запада на протяжении многих лет», — резюмирует Грибов.
По мнению Павла Геннадьевича, это совершенно новый подход к данной проблеме с российской стороны, но главный вопрос здесь состоит не в систематизации санкций, а в том, будем ли мы вводить здесь новые меры в отношении США и в какие конкретно сроки.
Это важный момент, учитывая тот факт, что последние санкции США в отношении «Русала» Олега Дирепаски привели к флуктациям на российском фондовом и валютном рынках и снижению рыночной стоимости рубля. Аналогичные проблемы есть и с «Реновой» Виктора Вексельберга, причем существуют опасения, что Вашингтон в будущем может продолжить подобную политику.
В ближайшее время США не будут эскалировать ситуацию
Это вообще ставит вопрос, а будут ли США выдерживать какие-либо грани, поскольку, к примеру, отключение России от SWIFT или санкции против российских суверенных фондов и активов может привести не просто к дестабилизации ситуации в наших двусторонних отношениях, но и во всей глобальной политике. В таком случае «Холодная война» имеет прямой риск получить горячий привкус.
«На самом деле, здесь очень странная ситуация — например, тот же прецедент с «Русалом» был отсрочен и санкции против этой компании американцами пока еще не введены в практическое действие», — констатирует Грибов.
Другой вопрос, что ситуация с «Русалом» показывает ряд стратегических проблем в российской экономике, которые связаны с тем, как ведущие отечественные компании управлялись до санкционных событий 2014-18 годов.
«Например, большой проблемой являются долги. Из-за этого корпоративный долг в России сейчас значительно выше, чем государственный. Как с этим работать, особенно в условиях такого внешнеполитического давления — сказать непросто, но очевидно, что государство не собирается и не будет оплачивать все эти задолженности российских коммерческих организаций», — заключает Грибов.
Что касается дальнейших действий США, то здесь возможен запрет Вашингтона на вложение средств в российские долговые облигации, но вряд ли американцы пойдут на это по причине того, что наши ценные бумаги крайне популярны и выгодны.
«Здесь нельзя забывать про то, что министр финансов США Стив Мнучин не раз говорил о том, что вводить санкции в отношении госдолга России не имеет смысла, поэтому такой поворот событий пока маловероятен», — резюмирует Грибов.
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