Владимир Путин освободил от должностей руководителей краевой полиции и Следственного комитета Прикамья 

Указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» президент России Владимир Путин подписал 3 мая.
Глава государства освободил от должностей прежних руководителей ГУ МВД и следственного комитета по Пермскому краю — генерал-лейтенанта полиции, бывшего руководителя ГУ МВД по Пермскому краю Виктора Кошелева и генерал-лейтенанта юстиции, бывшего руководителя СУ СКР по Пермскому краю Марину Заббарову.
Кроме руководителей краевой полиции и следственного комитета сменился глава прокуратуры Пермского края. Прежний руководитель ведомства Вадим Антипов возглавит прокуратуру Нижегородской области. Его место займет Андрей Юмшанов.
Официального указа о назначении новых руководителей силовых ведомств пока не было.
Ранее о своей работе в полиции и планах на будущее рассказал 59.ru Виктор Кошелев.
— Свои планы я не скрываю. Я возвращаюсь на свою малую родину — в Новосибирск, где проживает большая часть моих родственников, — рассказал 59.ru Виктор Кошелев. — Пока буду после указа президента пребывать в статусе пенсионера.