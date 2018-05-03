Владимир Путин освободил от должностей руководителей краевой полиции и Следственного комитета Прикамья

Указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» президент России Владимир Путин подписал 3 мая.

Кроме руководителей краевой полиции и следственного комитета сменился глава прокуратуры Пермского края. Прежний руководитель ведомства Вадим Антипов возглавит прокуратуру Нижегородской области . Его место займет Андрей Юмшанов.

Официального указа о назначении новых руководителей силовых ведомств пока не было.

Ранее о своей работе в полиции и планах на будущее рассказал 59.ru Виктор Кошелев.