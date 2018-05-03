Волгоградскую управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей

УК ООО «Комплекс» получила штраф в размере 250 000 рублей за бездействие при обслуживании многоэтажки №42, расположенной на улице Пушкина в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, Госжилнадзор обнаружил в подъездах мусор и пыль, несмотря на то, что уборка подъездов в доме является лицензионным требованием. «Эта работа не связана со значительными временными и финансовыми затратами и должна выполняться УК регулярно с периодичностью, установленной законом и договором управления», — подчеркнули в обладмине.