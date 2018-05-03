Представители «Юго-Запада» представили на фестивале «Московское долголетие» степ-аэробику и швейное дело

Преподаватели и студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли участие в фестивале-выставке «Московское долголетие — 2018», продемонстрировав свое мастерство на двух площадках.

В ходе фестиваля представители «Юго-Запада» провели несколько интересных мастер-классов. Так, преподаватель Надежда Алексеевна Клестова со студенткой второго курса Александрой Чмыховой провели мастер-класс по швейному делу. Неискушенные в тонкостях рукоделия посетители смотрели на превращение кусочков материи в шляпки — игольницы, стараясь повторить какие-то элементы в своих поделках. В свою очередь преподаватель физической культуры Татьяна Анатольевна Макарова вместе со студентами группы СТ-11 Екатериной Лукьяновой, Алексеем Герасичевым, Дмитрием Кирюхиным и Егором Тарасенко представили мастер-класс по степ-аэробике. Желающих принять участие в 40-минутном занятии оказалось очень много.

Тем же, кто не успел побывать на фестивале не стоит отчаиваться. В рамках проекта «Московское долголетие» «Образовательный комплекс „Юго-Запад“ может предложить всем желающим выбрать подходящую себе активность, ознакомившись с расписанием специально подготовленных занятий.