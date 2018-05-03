Приставы сообщили, сколько алиментов взыскали в 2018 году

Федеральная служба судебных приставов опубликовала данные по всем взысканиям от родителей-неплательщиков за первым квартал 2018 года. Чиновники смогли забрать у нарушителей почти три миллиарда рублей, сообщает "РИА Новости"

Приставы сообщили, что с начала года к ним поступило более 170 тысяч новых жалоб. Всего было заведено около 14 тысяч уголовных дел.

Кроме того, возросло количество неродивых родителей, которым временно запрещён выезд за пределы страны: 690 тысяч человек против 415 в прошлом году. Кроме того, ещё 211 тысяч неплательщиков временно лишены водительских прав.

Неуплата алиментов без уважительных причин карается Уголовным кодексом. Максимальный срок лишения свободы — один год.

Читайте наши полезные советы по выплате и получению алиментов: Развод и дети: алименты и Алименты в твёрдо установленной сумме