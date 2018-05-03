Вечерний Симферополь: город встал в пробках

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . В четверг вечером в Симферополе наблюдаются дорожные заторы на ряде улиц, в основном — в центре города.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», серьезные заторы наблюдаются на улицах Севастопольская, Жуковского, Гоголя, Караимская, Толстого, Троллейбусная. Также транспортом загружены улицы Киевская, Кечкеметская, Шмидта, Ленина, бульвар Франко, Воровского.

При этом проспект Кирова на участке от площади Амет-хана Султана до площади Куйбицева уже закрыт (здесь начинается репетиция парада Победы).

Вместе с тем на многих остановках общественного транспорта наблюдаются большие очереди.