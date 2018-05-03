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Билл Гейтс инвестирует $1 миллиард, чтобы следить за Землей
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Билл Гейтс инвестирует $1 миллиард, чтобы следить за Землей 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Компания Microsoft во главе с Биллом Гейтсом поддержит проект EarthNow. Его цель — обеспечить живую трансляцию в высоком качестве каждого километра Земли. Проект EarthNow планирует запустить более 500 спутников весом 225 килограмм и размером с холодильник на низкую околоземную орбиту. Таким образом, можно будет наблюдать за нашей планетой в прямом эфире 24/7.
EarthNow планирует использовать онлайн-трансляции для охраны природы. Например, чтобы отслеживать незаконные рыбалки, выявлять стихийные бедствия, отслеживать миграционные пути млекопитающих.
Трансляции первоначально будут доступны ряду государственных и частных лиц. Однако обычные граждане также смогут получить доступ к видео. Как утверждают разработчики, записи спутников будут доступны в любой точке планеты практически с любого устройства, в том числе со смартфона или планшета.
«Наша цель проста — мы хотим, чтобы вы были на связи с Землей в любое время, — говорит основатель EarthNow Рассел Хэннигэн. — Мы верим, что наблюдение за Землей поможет нам больше ценить и заботиться о нашем доме. Благодаря EarthNow каждый сможет стать виртуальным астронавтом».
Стартап EarthNow был создан в городе Белвью, Вашингтон в 2017 году. Помимо Гейтса проект также поддержат японская медиакорпорация Softbank и одна из крупнейших в мире авиастроительных компаний Airbus.
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