Путин уволил пятерых генералов МВД и СКР

Президент России Владимир Путин своим указом уволил пятерых генералов МВД и СКР, а также двух прокуроров. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

От должностей освобождены начальник Управления МВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, начальник главка МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, замначальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов, прокурор Удмуртии Сергей Панов и прокурор Тульской области Александр Козлов. От должностей освобождены также руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и глава СУ СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт.

Кроме того, президент РФ освободил первого замначальника ЭКЦ МВД Ивана Лукина от занимаемой должности.

Одновременно указом Путин назначил на должности 16 человек.