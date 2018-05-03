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Путин уволил пятерых генералов МВД и СКР
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Путин уволил пятерых генералов МВД и СКР 

BFM.RU 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Президент России Владимир Путин своим указом уволил пятерых генералов МВД и СКР, а также двух прокуроров. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
От должностей освобождены начальник Управления МВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, начальник главка МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, замначальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов, прокурор Удмуртии Сергей Панов и прокурор Тульской области Александр Козлов. От должностей освобождены также руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и глава СУ СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт.
Кроме того, президент РФ освободил первого замначальника ЭКЦ МВД Ивана Лукина от занимаемой должности.
Одновременно указом Путин назначил на должности 16 человек.
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