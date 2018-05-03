Минэнерго: увеличить локализацию турбин в РФ проще, чем разработать свои

СОЧИ , 3 мая. / ТАСС /. России проще довести локализацию производства газовых турбин большой мощности до 100%, чем разработать собственную технологию. Такое мнение высказал журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов

"В зависимости от количества объемов, может быть проще локализовать — взять и сделать локализацию турбин. До 100% довести локализацию, например, чем выпускать пытаться новую еще турбину самим. Это просто по деньгам очень огромные деньги, чтобы разрабатывать турбину", — сказал он. По мнению Черезова, Россия все равно будет отставать в разработке собственных турбин, так как не будет успевать за ежегодными улучшениями характеристик.

Замминистра энергетики РФ также пояснил, что в рамках новой программы модернизации энергомощностей, разрабатываемой кабмином, спрос на газовые турбины большой мощности будет не очень высоким. «Это не такой большой объем турбин. Поэтому я считаю, проще всего провести локализацию, и все», — добавил он.

Отвечая на вопрос, будут ли продолжены испытания Ростехом "Роснано" в рамках создания газовой турбины мощностью до 120 МВт (ГТД 110М), после неудачной попытки тестовых испытаний, Черезов сказал: «Надо посмотреть, что завод сейчас после последней аварии даст заключение. После этого мы будем уже принимать какие-то решения».

Ранее такую же позицию выразил глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров . Он сообщил, что не видит необходимости в разработке своих газовых турбин большой мощности и считает целесообразным увеличить процент локализации такого типа турбин в России.

Локализация турбин в России

Сейчас в Ленинградской области работает предприятие «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ, СП Siemens "Силовых машин" ), которое производит газовые турбины большой мощности для объектов энергетики. Федоров отметил, что для увеличения локализации производства газовых турбин большой мощности до 100% Siemens нужен якорный заказ на турбины — 4-5 турбин в год в течение трех — четырех лет.

В беседе с журналистами глава ГЭХ уточнил, что не против самой идеи создания собственных разработок газовых турбин большой мощности. Однако по его оценкам, это займет 7-8 лет.