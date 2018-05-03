Минэнерго: увеличить локализацию турбин в РФ проще, чем разработать свои 

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. России проще довести локализацию производства газовых турбин большой мощности до 100%, чем разработать собственную технологию. Такое мнение высказал журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.
"В зависимости от количества объемов, может быть проще локализовать — взять и сделать локализацию турбин. До 100% довести локализацию, например, чем выпускать пытаться новую еще турбину самим. Это просто по деньгам очень огромные деньги, чтобы разрабатывать турбину", — сказал он. По мнению Черезова, Россия все равно будет отставать в разработке собственных турбин, так как не будет успевать за ежегодными улучшениями характеристик.
Замминистра энергетики РФ также пояснил, что в рамках новой программы модернизации энергомощностей, разрабатываемой кабмином, спрос на газовые турбины большой мощности будет не очень высоким. «Это не такой большой объем турбин. Поэтому я считаю, проще всего провести локализацию, и все», — добавил он.
Отвечая на вопрос, будут ли продолжены испытания Ростехом и "Роснано" в рамках создания газовой турбины мощностью до 120 МВт (ГТД 110М), после неудачной попытки тестовых испытаний, Черезов сказал: «Надо посмотреть, что завод сейчас после последней аварии даст заключение. После этого мы будем уже принимать какие-то решения».
Ранее такую же позицию выразил глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. Он сообщил, что не видит необходимости в разработке своих газовых турбин большой мощности и считает целесообразным увеличить процент локализации такого типа турбин в России.
Локализация турбин в России
Сейчас в Ленинградской области работает предприятие «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ, СП Siemens и "Силовых машин"), которое производит газовые турбины большой мощности для объектов энергетики. Федоров отметил, что для увеличения локализации производства газовых турбин большой мощности до 100% Siemens нужен якорный заказ на турбины — 4-5 турбин в год в течение трех — четырех лет.
В беседе с журналистами глава ГЭХ уточнил, что не против самой идеи создания собственных разработок газовых турбин большой мощности. Однако по его оценкам, это займет 7-8 лет.
В настоящее время в России нет производства газовых турбин большой мощности по своей технологии. Над проектом создания такой турбины работает Ростех совместно с «Роснано». В начале апреля «Силовые машины» заявили о готовности разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставляла компания Siemens, полностью локализовав производство этого вида энергооборудования. Глава совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов попросил поддержку государства в финансировании НИОКР и испытательной базы.