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Путин назначил нового начальника ГУФСИН Свердловской области
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Путин назначил нового начальника ГУФСИН Свердловской области 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Президент РФ подписал указ о назначении начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области. Им стал полковник внутренний службы Александр Федоров. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
О том, что Федоров возглавит свердловский ГУФСИН, в январе писал Znak.com. С сентября прошлого года врио начальника ведомства является Александр Шек, он сменил Александра Патронова.
Федоров родился 19 июня 1974 года, с июня 2015 года возглавляет УФСИН по Тамбовской области, до этого он работал в Башкирии. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ и Академию права и управления ФСИН России в Рязани.
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