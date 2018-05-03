Путин назначил нового начальника ГУФСИН Свердловской области 

Президент РФ подписал указ о назначении начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области. Им стал полковник внутренний службы Александр Федоров. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
О том, что Федоров возглавит свердловский ГУФСИН, в январе писал Znak.com. С сентября прошлого года врио начальника ведомства является Александр Шек, он сменил Александра Патронова.
Федоров родился 19 июня 1974 года, с июня 2015 года возглавляет УФСИН по Тамбовской области, до этого он работал в Башкирии. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ и Академию права и управления ФСИН России в Рязани.