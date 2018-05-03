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Центр Кургана утопает в мусоре. Где ждать спасения?
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Центр Кургана утопает в мусоре. Где ждать спасения? 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! Проблема вывоза мусора после майских праздников остро атакует Курган. Видимо, управляющие компании все еще не проснулись, ведь большинство городских мусорок в центре начинают напоминать свалки. Но выбросить мусор в урну еще полбеды. Задумывались ли вы, как выбрасывать и сортировать мусор правильно?
Состояние Курганских помоек на сегодняшний день
На сегодняшний день ситуация, мягко говоря, плачевная. Мусора на помойках в изобилии, местные жители задумываются в лучшем случае — куда же запихать пакет, чтобы не упал. Мусор ставят перед, между и даже за баками. Мусоровозов пока не видно.
Такая картина наблюдается в районе детской поликлиники: на улице Томина, Володарского и Комсомольской. Район КГУ по улице пролетарская уже чуть чище, первомайские субботники идут на пользу нашему городу. Если так в центре Кургана, то что же тогда на окраинах?
В районе «Детского мира» ситуация совсем иная, там люди жалуются, что машины по вывозу мусора работают с 4-5 утра, а как мы знаем мусоровозы совсем не тихие.
Безотходное производство или как сортируют мусор в развитых странах?
Ни один уважающий себя европеец не позволит себе выбросить мусор в пакет, не разделив его сперва на органический/неорганический и пластик\бумагу.
В пример можно взять и Японию, где каждый предмет в мусорном ведре сортируется на сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный. Каждый мусор выбрасывается в определенный день. Например, во вторник и пятницу вывозят сгораемый мусор, в среду — банки и бутылки, в четверг — упаковочный пластик. Скорее всего, перейти на такое положение с нашим отношением очень тяжело. В Великобритании введена система штрафов за неправильную сортировку (почти 19 тысяч рублей). В большинстве стран есть «мусорные полицейские», которые смотрят правильно ли отсортирован мусор.
Заключение
Малоэффективные отравляющие свалки стоит заменить на более благоприятное безотходное производство. Ведь не все задумываются о последствиях высокого потребления и собранного как попало мусорного пакета. В свою очередь, властям стоит отнестись к этой проблеме намного серьезнее и провести модернизацию по переработке отходов.
Чистый город — забота каждого жителя.
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