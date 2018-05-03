Певица Натали впервые откровенно рассказала о пластике

@natali_star74Певица Натали впервые откровенно рассказала о пластикеВнешностью и фигурой Натали (44) восхищаются многие. Однако в такой форме артистка была не всегда. По ее собственному признанию, она прибегла к услугам пластического хирурга после беременности и родов. И ее соблазнительные формы — дело рук умелого специалиста, а не матушки-природы. Певица откровенно рассказала, как решилась на маммопластику.

Когда я выкормила грудью первого ребенка, у меня остался «минус первый» размер. Я очень тогда комплексовала. Началась история с пуш-апом, запихиванием чего-нибудь в лифчик… А я же на сцене постоянно двигалась, танцевала, прыгала. И все время боялась, как бы что-нибудь не вывалилось… Вот будет конфуз!

Артистка призналась, что не все поддержали ее в желании обрести соблазнительные формы, а также и поделилась ощущениями после операции.

Муж был против операции, сказал, что его во мне абсолютно все устраивает. Я два года решалась, думала. Увеличение груди, даже если импланты маленькие, как у меня, — это очень сложная и болезненная операция. А потом — только представьте! — я целый месяц спала сидя!

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Публикация от Наталья Рудина (певица Натали?) (@natali_star74) 12 Дек 2017 в 6:27 PST Публикация от Наталья Рудина (певица Натали?) (@natali_star74) 7 Апр 2018 в 2:46 PDT