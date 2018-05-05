Певица Натали призналась, что после коррекции груди месяц спала сидя

В сети с увлечением обсуждают неожиданное признание, сделанное нестареющей красавицей Натальей Рудиной, наиболее известной просто как Натали. Артистка рассказала, что делала пластику груди после рождения первого ребенка, но назвала это исключительно вынужденной мерой.

Как известно, певица Натали в прошлом году родила своего третьего ребенка — сына Евгения. И хоть многие с ликованием ожидали увидеть перемены в облике 44-летней миниатюрной блондинки, их так и не случилось. Фигура певицы довольно быстро восстановилась на зависть многим злопыхателям. А лицо не носит и тени усталости, оставаясь таким же привлекательным и молодым. Впрочем, хейтеры нашли, чем это объяснить, заявив, что певица якобы прибегала к услугам пластического хирурга. И вот несколько часов назад Натали согласилась ответить на волнующий ее поклонников вопрос, заявив в одном из интервью, что всегда была ярой противницей пластики и никогда ее не делала, кроме разве что разового случая много лет назад.

После рождения первого ребенка, которого Натали, как образцовая мать, выкармливала грудью, ее размер уменьшился до «минус первого» заставляя звезду эстрады ужасно комплексовать и пользоваться всевозможными хитростями — белье с эффектом пуш-ап или же обычная вата в бюстгальтере. После долгих размышлений артистка все же решилась на пластику груди вопреки возражениям мужа. «Я два года думала. Увеличение груди, даже если импланты маленькие, как у меня — это очень сложная и болезненная операция. Только представьте — я целый месяц спала сидя!», — откровенно рассказала певица. Цитата Натали тут же попала во все социальные сети, вызвав настоящий шок у многих ее поклонников.

«Серьезно? Это не ее грудь? А чего такая маленькая тогда?» «Смысл делать грудь, если ее размер такой мизерный?!» «Вот в жизни б не подумала, что она грудь делала! Лицо — да, но грудь…» «Где моя лупа? Я не вижу, что она там себе вставила?», — писали интернет-пользователи. Напомним, что 44-летняя певица Натали известна не только своими шлягерами, но и удивительной внешностью — мама троих сыновей выглядит как минимум на 15 лет моложе. Таково мнение не только подписчиков певицы, но и телезрителей. Свой шикарный внешний вид сама знаменитость объясняет обычной диетой и регулярными походами к косметологу. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!