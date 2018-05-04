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Отопительный сезон завершился в Нижнем Новгороде
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Отопительный сезон завершился в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов, сообщает пресс-служба администрации столицы Приволжья.
По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры, завершить отопительный сезон 2017/2018 удалось с соблюдением всех правил и норм закона. В ближайшее время теплоснабжающие организации проведут отключения потребителей ресурса.
По словам директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова, когда температура воздуха в течение пяти дней в среднем держится на уровне выше 8°С, в городе начинаются последовательные отключения от теплоснабжения. Сначала тепло перестает поступать в промышленные предприятия, склады, гаражи, затем административные здания и учебные заведения. Вторыми на очереди оказываются жилые дома. Замыкают цепочку детские и лечебные учреждения.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 26 сентября 2017 года. Ранее сообщалось, что около 2700 жалоб на некачественное отопление поступило от нижегородцев с начала сезона.
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