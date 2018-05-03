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Карантин по бешенству животных установили в микрорайоне Наро‑Фоминска
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Карантин по бешенству животных установили в микрорайоне Наро‑Фоминска 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В микрорайоне Восток подмосковного города Наро-Фоминск установили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных микрорайона Восток города Наро-Фоминск», — говорится в тексте постановления.
Карантин также установили от южной границы деревни Тишинка до северной границы деревни Алексино, далее на восток вдоль границы Наро-Фоминского округа до северной границы деревни Жихарево, далее до восточной границы деревни Бекасово и далее на юго-запад вдоль границы округа до южной границы деревни Тишинка.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
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