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Власти Петрозаводска приглашают торговцев на весеннюю ярмарку
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Власти Петрозаводска приглашают торговцев на весеннюю ярмарку 

Карельские вести 1 час назад
Более 100 заявок поступило на участие в весенней ярмарке на Октябрьском проспекте.
Традиционная весенняя ярмарка пройдет в Петрозаводске с 17 по 20 мая на пересечении Октябрьского проспекта и Инженерной улицы. На ней можно будет приобрести садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства, рыбу и морепродукты, мясо, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сувениры, а также рассаду.
По информации пресс-центра администрации города, на участие в ярмарке поступило 110 заявок от предприятий, фермеров и частных предпринимателей. Отмечается, что по традиции будут организованы бесплатные места для пенсионеров, продающих рассаду сельскохозяйственных культур и цветов.
Заявки на участие можно подать в электронном виде по адресу: ut@petrozavodsk-mo.ru. Как сообщает пресс-служба, записаться в число негоциантов можно вплоть до начала работы торговых рядов. Подробности по телефону 71-35-69.
По материалам: ptzgovorit.ru
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