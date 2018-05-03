Власти Петрозаводска приглашают торговцев на весеннюю ярмарку

Более 100 заявок поступило на участие в весенней ярмарке на Октябрьском проспекте.

Традиционная весенняя ярмарка пройдет в Петрозаводске с 17 по 20 мая на пересечении Октябрьского проспекта и Инженерной улицы. На ней можно будет приобрести садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства, рыбу и морепродукты, мясо, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сувениры, а также рассаду.

По информации пресс-центра администрации города, на участие в ярмарке поступило 110 заявок от предприятий, фермеров и частных предпринимателей. Отмечается, что по традиции будут организованы бесплатные места для пенсионеров, продающих рассаду сельскохозяйственных культур и цветов.

Заявки на участие можно подать в электронном виде по адресу: ut@petrozavodsk-mo.ru. Как сообщает пресс-служба, записаться в число негоциантов можно вплоть до начала работы торговых рядов. Подробности по телефону 71-35-69.