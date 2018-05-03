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Лужу-мем Ноябрьска начали охранять дружинники
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Лужу-мем Ноябрьска начали охранять дружинники 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске на охрану лужи, которая успела стать окружным мемом, начали охранять дружинники. Информация об этом и фото молодых людей в повязках появились в городском паблике.
На такой шаг жители района пошли неспроста. Все выходные и праздничные дни лужа «гремела» в информповестке Ямала. Сначала на ней заметили маленьких детей на импровизированном плоту. Затем энтузиасты сняли клип, в котором передвигались по луже, как по озеру, и призывали горожан порыбачить.
А сегодня стало известно о ЧП. Сообщается, что мальчик, гулявший в этом районе, от удара об лед потерял сознание, и родители унесли его на руках.
Отметим, на Ямале в связи с повышенным недовольством граждан открыта горячая линия для сообщений о плохой уборке снега, талых вод и снега на крышах. Ее номер 8 34922 24444.
ИА Север-Пресс: последние новости
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