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ФСБ возьмет на карандаш крупные ТЦ на Cреднем Урале
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ФСБ возьмет на карандаш крупные ТЦ на Cреднем Урале 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловской области торговые центры для защиты от террористов разделят на три категории. К первой будут отнесены здания, где при теракте прогнозируемое количество пострадавших составит более 1000 человек, а материальный ущерб — более 50 миллионов рублей. Также в этот перечень войдут торговые объекты, на которых в течение последних 3 лет были совершены или предотвращены теракты, сообщает РБК Екатеринбург.
Во вторую категорию войдут объекты, где в течение последних трех лет было совершено или предотвращено от одного до четырех терактов. Число жертв и пострадавших при атаке на такой ТЦ может составить от 200 до 1000 человек. Максимальный ущерб — от 15 до 50 миллионов рублей.
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В последнюю категорию занесут торговые объекты, где в течение последних трех лет хотя бы раз вводился высокий ("желтый") уровень террористической опасности и до четырех раз — повышенный ("синий") уровень. Прогнозируемое количество пострадавших при теракте в таких ТЦ составит от 50 до 200 человек, материальный ущерб — от 5 до 15 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
Курировать категорирование ТЦ в региональном правительстве будет первый вице-губернатор Алексей Орлов, а формировать реестр «лакомых» для террористов торговых объектов будет региональное министерство АПК совместно с ФСБ, Росгвардией и МЧС.
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