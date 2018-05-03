Шины в России начнут маркировать в конце 2019 года

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утвердили в правительстве РФ

Обязательная маркировка в 2019 году в России будет введена для некоторых категорий продукции, в том числе для автомобильных шин. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Так, для покрышек требование вступит в силу 1 декабря 2019 года.

Перечень из десяти категорий товаров утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Согласно сообщению кабмина, это решение было принято для того, чтобы снизить оборот контрафактной продукции в стране.

Статьи / Практика

Азот, покрышки и пятнадцатый радиус: все мифы о колёсах автомобиля

Бессмертные шины

Многие из нас почему-то уверены, что шины не имеют возраста. Мол, есть протектор — можно ездить. Это совсем не так. Как и у любого другого узла автомобиля, срок работы шины ограничен не только пробегом…

82297

11 14 16.01.2018

Минпромторге рассказали подробнее о системе маркировки товаров. Каждая единица продукции получит собственный код. Их «в процессе жизненного цикла товара» будут генерировать все участники системы. При этом все сведения сохранит единая система данных; планируется создать также «единый каталог товаров России». Согласно документу, для защиты кодов маркировки будут применяться отечественные криптографические технологии.

Если Минпромторг назначили координатором системы маркировки товаров, то за нормативно-правовое регулирование отношений в сфере отвечать будет Минфин , а контролировать работу оператора информационной системы — Министерство связи и коммуникаций РФ.

Напомним, проект по электронной маркировке продукции RFID-метками (Radio Frequency IDentification) стартовал весной 2016 года, тогда он затронул меховые изделия. В августе практика распространилась на территории стран ЕврАзЭС. Затем их начали использовать для медицинских препаратов. Эти метки могут не только хранить информацию, но и передавать её бесконтактным методом. Если они есть, это значит, что с этих товаров в полном объёме уплатили все налоговые и таможенные платежи.

В прошлом году портал «Карельские Вести» подробнее рассказывал о законопроекте, подготовленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Сейчас производители и импортёры должны утилизировать отходы товаров и упаковки или платить так называемый «экологический сбор». Президенту РФ предложили повысить нормативы и расширить список, по расчётам ведомства, это позволило бы увеличить объём поступлений от экосбора с 6,5 миллиарда до 30 миллиардов рублей в год.

Ранее стало известно о том, что для борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией Росстандарт может начать проводить контрольные закупки автомобилей и запчастей. Соответствующие поправки в закон о техрегулировании ещё в середине апреля были подготовлены Минпромторгом.

Читайте также:

Как правильно подобрать шины для автомобиля

По материалам: www.kolesa.ru