Очевидцы сняли прилет в Челябинскую область крупной стаи белых лебедей 

Жители Чебаркульского района зафиксировали крупную стаю лебедей.
Белоснежные птицы облюбовали поверхность Кундравинского озера. Очевидцы насчитали около 60 пернатых. Пока эта из самых крупных популяций лебедей, обнаруженных в регионе.
Жители близлежащих сел и деревень специально идут посмотреть на необычное зрелище, а проезжие автомобилисты останавливают машины, чтобы посмотреть на птиц. По сообщению свидетелей зрелища, стая держится на приличном удалении от берега, что делает их недосягаемыми для злоумышленников.
В конце апреля Челябинское орнитологическое общество объявило о начале конкурса «Лебедушка-2018». Его цель — собрать как можно больше информации о численности лебедей в Челябинской области. Принять участие в акции может любой желающий. Для регистрации нужно указать свои Ф. И. О., контактный телефон или e-mail. А затем указать дату и время наблюдения пернатых, их количество, расположение на воде (возле берега, в середине водоема и т.д.), что они делали (плавали, кормили птенцов, кричали и т.п.), а также отметить вид лебедя — шипун (с красным клювом) или кликун (с желтым).
Эти данные необходимо отправить на электронную почту ornis12007@yandex.ru или по телефону 8-950-749-44-09. По итогам каждого этапа конкурса самые активные участники получат призы.