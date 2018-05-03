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Очевидцы сняли прилет в Челябинскую область крупной стаи белых лебедей
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Очевидцы сняли прилет в Челябинскую область крупной стаи белых лебедей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жители Чебаркульского района зафиксировали крупную стаю лебедей.
Белоснежные птицы облюбовали поверхность Кундравинского озера. Очевидцы насчитали около 60 пернатых. Пока эта из самых крупных популяций лебедей, обнаруженных в регионе.
Жители близлежащих сел и деревень специально идут посмотреть на необычное зрелище, а проезжие автомобилисты останавливают машины, чтобы посмотреть на птиц. По сообщению свидетелей зрелища, стая держится на приличном удалении от берега, что делает их недосягаемыми для злоумышленников.
В конце апреля Челябинское орнитологическое общество объявило о начале конкурса «Лебедушка-2018». Его цель — собрать как можно больше информации о численности лебедей в Челябинской области. Принять участие в акции может любой желающий. Для регистрации нужно указать свои Ф. И. О., контактный телефон или e-mail. А затем указать дату и время наблюдения пернатых, их количество, расположение на воде (возле берега, в середине водоема и т.д.), что они делали (плавали, кормили птенцов, кричали и т.п.), а также отметить вид лебедя — шипун (с красным клювом) или кликун (с желтым).
Эти данные необходимо отправить на электронную почту ornis12007@yandex.ru или по телефону 8-950-749-44-09. По итогам каждого этапа конкурса самые активные участники получат призы.
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