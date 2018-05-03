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«Часть проблем просто не видна из высоких экспертных окон»
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«Часть проблем просто не видна из высоких экспертных окон» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Кирилла МАртынова«Часть проблем просто не видна из высоких экспертных окон»
«Общественное обсуждение Стратегии-2035 — не только правильное, но и единственно возможное решение», — заявил политолог Александр Прудник, комментируя вручение главе региона Глебу Никитину проекта Стратегии развития региона до 2035 года.
«Очень часто эксперты совершенно справедливо говорят о том, что обсуждение концептуальных вопросов в публичном пространстве нецелесообразно, поскольку обычный человек не является специалистом в этих областях, и его мнение всегда будет носить индивидуальный и дилетантский характер. Но это, на первый взгляд здравое суждение, является ошибочным.
Дело в том, что смысл обсуждения подобных документов состоит не в том, чтобы простые нижегородцы приняли участие в формировании этих стратегических целей, а в том, чтобы население города было, во-первых, проинформировано об основных положениях Стратегии, а значит, о стратегии власти и о том, какие проекты она планирует реализовать.
Во-вторых, следует подключить нижегородцев к реализации этих проектов, чтобы это не было навязано кем-то извне, кулуарно реализуемо, а чтобы у всех желающих была возможность обсудить проекты и высказать свои мнения. А когда Стратегия будет реализовываться, это можно будет увидеть и услышать. Если проинформировать нижегородцев об этой Стратегии, то через полгода, через год можно будет говорить, что конкретно было сделано для ее реализации. Это система обратной связи с нижегородцами.
На третьем месте, конечно же, стоит именно реальное получение предложений от самих жителей города и области. Дело в том, что стратегию пишут эксперты, которые видят определенные ситуации не так, как обычные горожане. Так, например, во время социологических опросов даются нетривиальные ответы, которые раскрывают новые выходы в решении каких-либо проблем. Кроме того, часть проблем просто не видна из высоких экспертных окон.
Поэтому решение провести общественное обсуждение Стратегии-2035 является не только правильным, но и единственно возможным.
С точки зрения руководителя региона возможна одна реакция — одобрение, поддержка и заявление о том, что положения Стратегии лягут в основу его политики».
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