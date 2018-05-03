«Демидов парк»: Обещанные квартиры на подходе

Об этом рассказали представители компании-застройщика «Селф» губернатору края, который 25 апреля побывал на стройплощадке.

Эта строительная компания зашла на жилищный комплекс «Демидов парк» в начале этого года, получив финансовую поддержку от краевых властей. Предполагается, что в этом доме за счёт бюджета будут приобретены квартиры для медиков строящегося в Новоалтайске краевого противотуберкулёзного диспансера. В ближайшие дни строители намерены минимум вдвое увеличить количество рабочих на доме, чтобы завершить первую очередь в означенный срок.

Напомним, компания «Партнёр», которая в 2013 году начала возводить масштабный жилкомплекс «Демидов парк», по разным причинам не справилась со взятыми обязательствами ни в 2016 году (первоначальный срок сдачи дома), ни в следующем. Урегулировать конфликтную, даже «взрывоопасную» ситуацию (в силу возмущения сотен дольщиков, которые почувствовали себя обманутыми), пришлось краевым властям.

Между делом «выяснилось», что проект изначально был рискованным как с финансовой, так и с технологической стороны, о чём мэрия Новоалтайска не задумалась (и дольщики, оказывается, тоже должны были это понимать! — ред.). К тому же, строительство огромного жилого комплекса не было согласовано с планами горадминистрации по развитию инженерной и социальной инфраструктуры микрорайона (вскоре после этого «открытия» тогдашний глава администрации Новоалтайска Борис Парадовский ушёл в отставку, якобы по собственному желанию, — ред.).

Помимо скорого новоселья, для будущих жильцов «Демидов парка» есть ещё приятное известие. По словам главы региона Александра Карлина, в течение ближайших двух-трёх лет в микрорайоне будет создана социальная инфраструктура, минимально необходимая на первом этапе:

— Строительство детского сада начнётся уже в 2018 году, а в 2019-м — строительство типовой школы на 550 мест. Таким образом, те, кто заселится в этот дом, не будут чувствовать себя «на отшибе», оторванными от жизни, а получат минимальный набор социальных услуг непосредственно в пределах шаговой доступности.

Детсад запланирован на 280 мест, 120 из которых — ясельные группы. В этот сад и будущую школу будут «приглашены» и дети из двух близлежащих микрорайонов малоэтажной застройки, которые сегодня ездят в «свои» образовательные учреждения на общественном транспорте. У администрации Новоалтайска есть и план по реконструкции автодороги, ведущей к этому микрорайону. «И дальше будут выстроены реалистичные планы по развитию жилищного строительства и по созданию новых социальных объектов», — отметил губернатор.

Кстати

Ожидается, что проектно-сметная документация для новой школы в Новоалтайске будет готова к началу 2019 г. Предварительно стоимость строительства оценивается в 227,8 миллиона рублей, средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов.