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Суд оставил «Объединение перевозчиков России» в списке иноагентов
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Суд оставил «Объединение перевозчиков России» в списке иноагентов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить «Объединение перевозчиков России» из списка иностранных агентов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
"В удовлетворении требований было отказано", — сказала пресс-секретарь.
Ответчиком по делу было министерство юстиции РФ.
Ранее Минюст РФ сообщил, что в ходе проверки было установлено, что в 2017 году «Объединение перевозчиков России» получало иностранное финансирование от физических лиц — четырех граждан Германии.
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