Главы МВД и СК в Прикамье покинули посты 

Владимир Путин подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». Как сообщается на официальном портале правовой информации РФ, свои посты покинули руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Марина Заббарова и начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев.
«ФедералПресс» напоминает, что Виктор Кошелев объявил о своей отставке еще 20 апреля. Он сказал, что уходит на пенсию. Начальником ГУ МВД по Пермскому краю назначен в 2014 году.
По сведениям v-kurse.ru, пермский главк полиции в ближайшее время ожидает масштабная проверка.
Информация об отставке Марины Заббаровой появилась 27 марта.