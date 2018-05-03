Главы МВД и СК в Прикамье покинули посты

«ФедералПресс» напоминает, что Виктор Кошелев объявил о своей отставке еще 20 апреля. Он сказал, что уходит на пенсию. Начальником ГУ МВД по Пермскому краю назначен в 2014 году.

По сведениям v-kurse.ru, пермский главк полиции в ближайшее время ожидает масштабная проверка.

Информация об отставке Марины Заббаровой появилась 27 марта.