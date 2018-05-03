В деревне Рузского округа отменили карантин по бешенству животных

Карантин по бешенству животных отменили в деревне Мытники Рузского округа в Подмосковье , соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 4 декабря 2017 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Мытники Рузского городского округа», — говорится в тексте постановления.

Карантин также сняли от восточной границы деревни Сафониха до южной границы поселка Новотеряево, далее до западной границы деревни Ведерники и далее на север вдоль границы Рузского округа до восточной границы деревни Сафониха.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.