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В деревне Рузского округа отменили карантин по бешенству животных
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В деревне Рузского округа отменили карантин по бешенству животных 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Карантин по бешенству животных отменили в деревне Мытники Рузского округа в Подмосковье, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 4 декабря 2017 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Мытники Рузского городского округа», — говорится в тексте постановления.
Карантин также сняли от восточной границы деревни Сафониха до южной границы поселка Новотеряево, далее до западной границы деревни Ведерники и далее на север вдоль границы Рузского округа до восточной границы деревни Сафониха.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
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