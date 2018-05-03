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На фестивале «Московское долголетие» побывали представители ЦСПСиД Сокола
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На фестивале «Московское долголетие» побывали представители ЦСПСиД Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Специалисты Центра социальной помощи семье и детям «Сокол» 26 апреля посетили стартовавшую на ВДНХ выставку «Московское долголетие-2018». На площадке собрались любители рукоделия и живописи, активного отдыха и танцев. Все желающие могли приобщиться к современным цифровым технологиям.
— Проект мэра Москвы, хотя и ориентирован на людей старшего возраста, вызвал неподдельный интерес всех поколений москвичей, — рассказали в администрации центра. — Гости с нескрываемым удовольствием окунулись в праздничную атмосферу мероприятия, царившую на всех площадках и во всех павильонах.
Сразу на нескольких концертных площадках можно было посмотреть как выступления профессиональных, так и самодеятельных артистов, а также самим принять участие в шоу. (жм)
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