Школьник из Сергиева Посада пройдет с «Бессмертным полком» в Берлине

Школьник из Сергиева Посада с «Бессмертным полком» собирается дойти до Берлина. Девятиклассник Ян Викторов одержал победу в областном конкурсе «Я — наследник Победы» и теперь 9 мая примет участие в торжественном шествии в самом сердце немецкой столицы. В своей работе молодой человек рассказал о прадеде, который участвовал в четырех войнах.

В память о подвиге своего прадеда в Великой Отечественной войне девятиклассник Ян Викторов в красном берете юнармейца возлагает к мемориалу букет красных гвоздик. Здесь школьник начал записывать свой рассказ, с которым потом победит на конкурсе.

В 2015 году в своем городе Сергиевом Посаде я впервые прошел со своим прадедом — Аверьяном Петровичем Баяндиным. Он участвовал в четырех войнах — на Халхин-Голе, Финской, ВОВ и Советско-японской

— Ян Викторов.

Семейные предания о трагических днях Великой Отечественной. В рамках конкурса «Я — наследник Победы» школьники вспоминают о своих дедах, прадедах, победителях, спасших нашу страну, Европу и весь мир. Свои работы прислали более двух тысяч юнармейцев со всей Московской области . Победу одержали 10 ребят, в том числе и школьник из Сергиева Посада. Теперь Ян отправится в обучающий тур по Европе, побывает в Польше Чехии , но главное — примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине.

Немецкая столица — особая точка празднования. Примерно 800 шагов от Бранденбургских ворот до мемориала советским воинам в Тиргартене. 73 года назад, уже после капитуляции берлинского гарнизона, с нынешней улицы 17 июня взлетали самолеты. Это едва ли не самый короткий, но один из самых символичных маршрутов «Бессмертного полка». Именно здесь в 1945 году состоялся первый совместный с союзниками Парад Победы. Возглавили его солдаты и офицеры сводного полка

248-й Одесской краснознаменной стрелковой дивизии, штурмовавшей Берлин. Ее бойцы первыми водрузили красное знамя над Рейхсканцелярией.

Это является главной целью поездки, те есть герои должны идти одним строем в любые времена. И таким образом, я считаю, что осуществляю мечту своих прадедушек

— Ян Викторов.

«Наследник Победы» Ян учится в физико-математическом

классе, а еще занимается в театральной студии и увлекается спортом, но именно школу юных армейцев называет своей работой. А к задаче снять видео на конкурс школьник и вовсе отнесся как к выполнению воинского приказа.

Ян собирается стать военным, равняется на своих кумиров — героев Великой Отечественной войны, два портрета которых он понесет 9 мая. В «Бессмертном полку» дойдет до Берлина.