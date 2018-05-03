МАИ приглашает школьников на лекцию в рамках «Университетских суббот»

На Соколе, в Московском авиационном институте , 19 мая пройдет лекция для школьников и студентов колледжей в рамках проекта «Университетские субботы».

Участники обсудят роль инновационного развития, управление финансами на предприятиях различных форм собственности, поговорят о методах управления проектами в науке, технике и экономике.

Ведущие лекции: председатель совета директоров Московского завода строительных материалов, профессор кафедры экономики инноваций и управления проектами МАИ Андрей Чижик; первый заместитель генерального директора Института имени Жуковского , профессор МАИ Кирилл Сыпало.

Лекция начнется в 10.00.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте «Университетские субботы»: http://us.dogm.mos.ru/. С собой необходимо взять паспорт.

Адрес проведения лекции: Волоколамское шоссе, д.4, к.5. (жм)