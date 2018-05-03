ФК Санкт-Паули запускает собственный видеосервис

TeraVolt и 3 Screen Solutions объявили о запуске на базе своих технологий онлайн-видеосервиса для болельщиков немецкого футбольного клуба Санкт-Паули.

Решение на базе технологий компаний позволяет вещателям и сервис провайдерам ускорить запуск собственных брендированых сервисов.

Технологии включают в себя механизм обработки данных, который захватывает разнообразные информационные потоки, чтобы создать несколько каналов видео, статистики и экранной графики, которые улучшают трансляцию.

Комбинируя собранные и смоделированные данные, используя сложные алгоритмы, механизм обработки данных позволяет зрителям получать индивидуальные хайлайты, доступ в один клик к понравившемся моментам и аналитике в реальном времени.

«Благодаря «Юпитеру» и 3SS мы предлагаем совершенно новый уровень видеоплатформы для спортивного вещания», — заявил Тобиас Кункель, управляющий партнер TeraVolt, — «Наша цель предоставить комплексное решение, позволяющее спортивным командам, например ФК Санкт-Паули, более активно взаимодействовать со своими поклонниками с помощью мультимедийных сервисов, которые обеспечивают более глубокое вовлечение зрителей, тем временем, выигрывая от максимальной операционной гибкости».

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION