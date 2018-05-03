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ФК Санкт-Паули запускает собственный видеосервис
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ФК Санкт-Паули запускает собственный видеосервис 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
TeraVolt и 3 Screen Solutions объявили о запуске на базе своих технологий онлайн-видеосервиса для болельщиков немецкого футбольного клуба Санкт-Паули.
Решение на базе технологий компаний позволяет вещателям и сервис провайдерам ускорить запуск собственных брендированых сервисов.
Технологии включают в себя механизм обработки данных, который захватывает разнообразные информационные потоки, чтобы создать несколько каналов видео, статистики и экранной графики, которые улучшают трансляцию.
Комбинируя собранные и смоделированные данные, используя сложные алгоритмы, механизм обработки данных позволяет зрителям получать индивидуальные хайлайты, доступ в один клик к понравившемся моментам и аналитике в реальном времени.
«Благодаря «Юпитеру» и 3SS мы предлагаем совершенно новый уровень видеоплатформы для спортивного вещания», — заявил Тобиас Кункель, управляющий партнер TeraVolt, — «Наша цель предоставить комплексное решение, позволяющее спортивным командам, например ФК Санкт-Паули, более активно взаимодействовать со своими поклонниками с помощью мультимедийных сервисов, которые обеспечивают более глубокое вовлечение зрителей, тем временем, выигрывая от максимальной операционной гибкости».
ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION
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