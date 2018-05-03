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9 мая в Киеве против «Бессмертного полка» бросят мертвую дивизию СС «Галичина»
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9 мая в Киеве против «Бессмертного полка» бросят мертвую дивизию СС «Галичина» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Около 3000 человек планируют принять участие в традиционном шествии «Бессмертного полка».
«На 9 мая у нас по-прежнему только одна заявка акции «Бессмертный полк». Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но ещё неделя, и заявки могут появиться за день-два», — заявил начальник Управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
Вопреки постановлению о праздновании 8 мая Дня памяти и примирения, для большинства украинцев Днём Победы остаётся именно 9 мая. Угрозы радикалов не могут заставить их отказаться от шествия с портретами своих родственников, сражавшихся с немецкими фашистами. В 2016 году в «Бессмертному полку» в столице приняли участие около 1000 человек. Несмотря на попытки заблокировать вход в Парк Вечной Славы, торжественное шествие прошло по запланированному маршруту. В прошлом году ультраправые активисты напали на участников акции в Киеве и Харькове, в Одессе драку спровоцировал портрет лидера запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, а в Запорожье и Мелитополе — советская символика.
«В поддержку» ватного пропагандистского хэппенинга «Бессмертный полк» мы инициируем акцию «Бессмертная дивизия». 8 и 9 мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии «Галичина» мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен», — написал на своей странице в Facebook лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский.
Во время Второй мировой войны дивизия СС «Галичина», сформированная из украинских добровольцев, входила в состав войск СС нацистской Германии, которые Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией.
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