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Зампред правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин ушел в отставку
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Зампред правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин ушел в отставку 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин освобожден от занимаемой должности, об этом в своем twitter сообщил пресс-секретарь главы региона Сергея Морозова Тимофей Гончарук.
«Необходимо во всех муниципалитетах принять решение о публичных отчётах перед общественными структурами. В случае непрохождения руководители будут уволены. С сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности Сергей Кузьмин», — написал он, цитируя Сергея Морозова во время аппаратного совещания 3 мая.
Напомним, также на совещании стало известно, что в регионе будет создано министерство экологии и межрегионального сотрудничества. http://fedpress.ru/news/73/policy/2034389
По словам политолога Михаила Белого, экологические проблемы сегодня находятся в тренде федерального центра. «Им уделяется особое внимание после всех этих событий мусорного коллапса. Я бы посоветовал губернатору Морозову реально заниматься решением экологических проблем, поскольку они уже много раз становились в Ульяновской области причиной множества скандалов и даже социальных протестов», — говорит эксперт.
Фото: Тимофей Гончарук
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