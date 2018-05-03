Зампред правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин ушел в отставку

«Необходимо во всех муниципалитетах принять решение о публичных отчётах перед общественными структурами. В случае непрохождения руководители будут уволены. С сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности Сергей Кузьмин», — написал он, цитируя Сергея Морозова во время аппаратного совещания 3 мая.

Напомним, также на совещании стало известно, что в регионе будет создано министерство экологии и межрегионального сотрудничества. http://fedpress.ru/news/73/policy/2034389

По словам политолога Михаила Белого, экологические проблемы сегодня находятся в тренде федерального центра. «Им уделяется особое внимание после всех этих событий мусорного коллапса. Я бы посоветовал губернатору Морозову реально заниматься решением экологических проблем, поскольку они уже много раз становились в Ульяновской области причиной множества скандалов и даже социальных протестов», — говорит эксперт.

Фото: Тимофей Гончарук