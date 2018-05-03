Ещё
Глебу Никитину вручили проект стратегии развития региона до 2035 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глебу Никитину вручили проект стратегии развития региона до 2035 года 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
500 человек, 18 экспертных групп. Глебу Никитину вручили предварительную версию документа «Стратегия-2035». Глава региона поручил организовать общественное обсуждение документа.
Нижегородская правда: последние новости
Глеб Никитин озвучил дату открытия станции метро «Стрелка» «Неудобства для жителей из-за ремонта моста через Кудьму должны быть сведены к минимуму», — Глеб Никитин Руководителем «Нижегородэлектротранс» назначили женщину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки404
Windows сломал компьютеры по всему миру70
Популярный российский блогер найден мертвым135
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня22
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе149
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Другое
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение