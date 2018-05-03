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Глебу Никитину вручили проект стратегии развития региона до 2035 года
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Глебу Никитину вручили проект стратегии развития региона до 2035 года
Нижегородская правда
2 часа назад
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Фото:
Нижегородская правда
500 человек, 18 экспертных групп.
Глебу Никитину
вручили предварительную версию документа «Стратегия-2035». Глава региона поручил организовать общественное обсуждение документа.
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