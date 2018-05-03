В Майкопе временно ограничили подачу воды 

Ночью 3 мая, в горной части Майкопского района, в результате оползня произошел прорыв стального магистрального трубопровода на групповом водоводе.
В настоящее время ремонтные бригады и спецтехника находятся на месте аварии.
«Для осуществления работ необходимо отключение Майкопского группового водопровода. Уже задействован Гавердовский водозабор и резервные скважины города. Ремонтные работы будут завершены к субботе», — сообщили в «Майкопсводоканале».
Для рационального использования имеющихся резервов предприятие вводит ограничение водоснабжения в некоторые части города Майкопа. Подача воды в нижние этажи многоквартирных домов и в частные домовладения будет обеспечена без ограничения.