Слабый пол? Жесточайшие женщины в истории 

У многих сложилось мнение, словно все ужасные дела в истории вершили мужчины. Безусловно, в большинстве случаев так и было, но и дамы несколько незаслужено имеют статус «слабого пола», поскольку некоторые из них отличались особой жестокостью и вершили жуткие вещи. Мария I Королева Англии имела прозвище «Кровавая Мэри», поскольку отличалась своей жестокостью по отношению к протестантам. Последних за их убеждения без разбора отправляли на виселицу. Запомнилась Мария I прежде всего кровопролитным обращением королевства в католицизм. Ильза Кох «Бухенвальдская ведьма» вела активность в период Второй мировой, работая комендантом в концлагере. Она запомнилась тем, что предпочитала делать сувениры из настоящей человеческой кожи, а «материал» брала у заключенных. Особенно ее интересовали люди с тату. Кроме того, часто развлекалась Кох тем, что натравливала на узников собак, избивая жертв плетью. Оказавшись в тюрьме после выдвинутых ей обвинений, немка свела счеты с жизнью. Ирма Грезе Еще одна «дочь» войны, ведь именно там ей удалось дать волю своей жестокости. Она успела поработать в нескольких концлагерях, в том числе в Освенциме и Берген-Бельзене. Грезе любила устраивать пытки, используя болезненные методы, а также носила тяжелые ботинки, посредством которых усмиряла заключенных. В итоге, в возрасте 22 лет, она была приговорена к казни. Елизавета Батори Кровавая графиня имеет звание жесточайшей и известнейшей серийной убийцы Венгрии. Кроме того, в Книге рекордов Гиннесса она числится как женщина, совершившая наибольшее число убийств. Показания относительно числа жертв Батори разнились, а максимальное озвученное количество — 650 человек. Чаще всего расправлялась графиня с крестьянками, которые проходили через жуткие пытки и избиения. Белль Соренсен Ганнесс Одна из жесточайших серийных убийц Америки расправлялась со своими ухажерами и мужьями, а также причастна к смерти двух дочерей. Преследовала женщина достаточно примитивные цели — страховые полисы, украденные ценности и другую финансовую выгоду. В официальных докладах упоминается о нескольких десятках жертв, но существуют версии, что таковых было более сотни. Дагмар Овербю Датчанка в период с 1913 по 1920 гг трудилась управляющей в одном из детских приютов. Поскольку за большинством младенцев родители больше не возвращались, учет поступавших практически не велся. В итоге жертвами Овербю стали до 25 детей, которые оказались утоплены, сожжены в печи или задушены. Виновной ее признали лишь в девяти убийствах, приговорив к пожизненному сроку. Миюки Исикава В Японии она занимает одно из первых мест среди серийных преступников. Трудилась она акушеркой, и за это время успела убить от 85 до почти 170 младенцев. Сама женщина была убеждена, что таким образом оказывает помощь малоимущим и бедным семействам. Притом свою вину Исикава отрицала, утверждая, что вершила благое дело, а в тюрьме провела всего четыре года благодаря хорошей защите.